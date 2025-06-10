Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı camide değil meydanda kılınacak eşi ve çocukları...

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi bugün saat 11.00'da başlayacak tören ile başlayacak. Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı Hatuniye camiinde kılınacak. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek eşinin cenazesini hastaneden alırken ayakta durmakta zorlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşlik etti.

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MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ferdi Zeyrek'in cenaze programı X'teki hesabından paylaşıldı. Ferdi Zeyrek için ilk olarak saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camii'ne götürülecek.

Özgür Özel cenazeye eşlik ediyor

Ferdi Zeyrek'in naaşı hastane morgundan alındı ve cenaze aracına konuldu. Eşi Nurcan Zeyrek o anlarda perişandı ve ayakta durmakta zorlanıyordu.

Cenaze aracına binen Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi önündeki törene kadar naaşa eşlik etti.

Cenaze namazı meydanda kılınacak

Burada kılınacak öğle namazının ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek. Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenazesi nereye defnedilecek?

Ferdi Zeyrek'in cenazesi meydandaki namazın ardından Şehzadeler İlçesi'ne götürülecek. Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Ferdi Zeyrek için taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Ferdi Zeyrek'in eşi ve çocukları

48 yaşında hayata veda eden Ferdi Zeyrek geride bir eş ve 3 kızını bıraktı. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, büyük kızı Nehir Zeyrek ve küçük ikizleri için bugün en zorlu veda gerçekleşecek.