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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. 08.30'da kent genelinde yüzde 53'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 45, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

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Kentte dört günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk mesai gününde, sabah saatlerinde ulaşımda yoğunluk oluştu. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe mevkilerinde trafik Avrasya Tüneli'ne kadar ağır seyrederken, ters istikamette Maltepe bölgesinde yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, Edirne istikametinde Pendik gişeleri mevkisinden başlayan trafik Çamlıca gişelerine kadar etkili oluyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kozyatağı Kavşağı'ndan ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Bakırköy, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt-Mahmutbey gişeleri arası, Basın Ekspres Yolu ile Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında trafik etkili oluyor.

Öte yandan okullarına ve işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan yolcular, özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, 08.30'da kent genelinde yüzde 53'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 45, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

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