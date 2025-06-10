Cem Küçük'ten Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası 'Şüphe ediyorum' çıkışı! Özgür Özel'e çağrı

Gazeteci Cem Küçük, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından çok konuşulacak iddia ortaya attı. Cem Küçük, Zeyrek'in ölümüyle ilgili büyük şüphe duyduğunu belirtirken, "Zeyrek ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. CHP'li Başkan Ferdiz Zeyrek'in ölüm haberi Manisalıları yasa boğarken, kızının yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

"Babamın kanını yerde bırakmayın"

Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından "Babamın kanını yerde bırakmayın" paylaşımı yapmıştı.

Türkiye Gazetesi yazarı gazeteci Cem Küçük'ten de benzer iddialar geldi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, Zeyrek'in vefat etmesiyle ilgili şüphe duyduğunu ifade etti.

Cem Küçük'ten Özel'e çağrı: "Çıkıp söyle"

Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Zeyrek açıklamasında ‘ne istedikleri ihaleleri ne de paraları vereceğim’ diyor. Doğru bildiği yolda devam edeceğini ve başka meselelerle ilgili de tehdit edildiğini söylüyor. Özgür Özel’e kendisini tehdit eden isimleri de açıklamış. Özgür Özel’e sesleniyorum. Bunlar kimse çıkıp söylesin" dedi.

"Ölümünden şüphe ediyorum"

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Cem Küçük "1 yılda 4-5 defa tehdit edildiğini söylemiş. Bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlemiş. Çıktığı her alanda bu konudan bahsediyor ve Özgür Özel’e de anlatıyor. Özgür Özel de ‘alış bunlara’ demiş. Ben ölümünden şüphe ediyorum" diye konuştu.