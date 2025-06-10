Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi

Oyunc Şafak Sezer, yer aldığı reklam filminin CZN Burak'ın sosyal medya hesaplarında izinsiz paylaşılması üzerine 5 milyon TL’lik dava açtı. Sezer’in avukatı, paylaşımın hem mali hem de manevi hak ihlali olduğunu belirtti.

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Ünlü komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak) hakkında hukuki süreç başlattı.

Ekol TV'nin haberine göre, dava gerekçesi olarak Sezer’in yer aldığı bir reklam filminin, Özdemir’in sosyal medya hesaplarında izinsiz olarak yayımlanması gösterildi.

Sezer’in tarafı, bu paylaşımın hem mali hem de manevi haklarını ihlal ettiğini belirtti. İddialara göre söz konusu reklamın Özdemir’in hesaplarında paylaşılması için ne yazılı bir sözleşme ne de herhangi bir ödeme bulunuyor. Bu nedenle Sezer, içeriğin izinsiz kullanımını “açık bir hak ihlali” olarak değerlendirdi.

Şafak Sezer’in avukatı tarafından Burak Özdemir’e gönderilen ihtarnamede, izinsiz yayınlanan reklam filminin hukuki karşılığının 5 milyon TL olduğu belirtildi. Sezer’in söz konusu içerikte “icracı sanatçı” sıfatıyla yer aldığı vurgulanırken, taraflar arasında herhangi bir mali hak devri yapılmadığı da kaydedildi.

İhtarnamede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 68, 71 ve 80. maddeleri hatırlatılarak, Sezer’in izni olmadan yapılan paylaşımın hem kişilik haklarına hem de FSEK’e aykırı olduğu ifade edildi. Özdemir’in milyonlarca kişiye ulaşan sosyal medya hesaplarında içeriğin ticari amaçla kullanılması, dava gerekçeleri arasında yer aldı.

CZN BURAK’A 15 GÜN SÜRE

Burak Özdemir’e gönderilen ihtarnamede, söz konusu içeriğin sosyal medya hesaplarından kaldırılması ve ihlalin giderilmesi için 15 gün süre tanındı. Aksi halde yasal sürecin devam edeceği belirtildi.