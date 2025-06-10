Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı

2026 Dünya Kupası elemeleri L Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 mağlup etti.Abone ol
2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.
Hırvatistan'daki Opus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü 42. dakikada tecrübeli santrafor Andrej Kramaric kaydetti ve maçın ilk yarısı 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Hırvatlar, 58. dakikada Çekyalı Tomas Soucek'in golüne engel olamadı.
Hırvatistan, 4 dakika sonra Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle maçta tekrar öne geçti.
Ivan Perisic'in 68. dakikada, Ante Budimir 'in 72. dakikada ve 75. dakikada tekrar sahneye çıkan Kramaric'in golleriyle karşılaşma Hırvatistan'ın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Çekya'nın 9 puanla lider olduğu L Grubu'nda Hırvatistan, iki maçta aldığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor.
Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- I Grubu:
Estonya-Norveç: 0-1
İtalya-Moldova: 2-0
- J Grubu:
Belçika-Galler: 4-3
Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1
- L Grubu:
Hırvatistan-Çekya: 5-1
Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1