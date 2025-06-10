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Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı

Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı

2026 Dünya Kupası elemeleri L Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

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2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.

Hırvatistan'daki Opus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü 42. dakikada tecrübeli santrafor Andrej Kramaric kaydetti ve maçın ilk yarısı 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Hırvatlar, 58. dakikada Çekyalı Tomas Soucek'in golüne engel olamadı.

Hırvatistan, 4 dakika sonra Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle maçta tekrar öne geçti.

Ivan Perisic'in 68. dakikada, Ante Budimir 'in 72. dakikada ve 75. dakikada tekrar sahneye çıkan Kramaric'in golleriyle karşılaşma Hırvatistan'ın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çekya'nın 9 puanla lider olduğu L Grubu'nda Hırvatistan, iki maçta aldığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- I Grubu:

Estonya-Norveç: 0-1

İtalya-Moldova: 2-0


- J Grubu:

Belçika-Galler: 4-3

Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1


- L Grubu:

Hırvatistan-Çekya: 5-1

Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1

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