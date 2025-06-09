Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Pedro Malheiro, takımdan ayrılıyor

Trabzonspor'un bek oyuncusu Pedro Malheiro, takımdan ayrılıyor. Malheiro'nun transferindeki sözleşme detayları ortaya çıktı.

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Trabzonspor’un genç sağ beki Pedro Malheiro, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmeye hazırlanıyor.

61 Saat'in haberine göre; Bordo-mavililer, 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun Al Wasl’a transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Transferin toplam maliyetinin 7 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro bonuslar şeklinde olacağı öğrenildi.

Tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı bu anlaşmada Trabzonspor, olası bir sonraki satıştan %15 pay alacak şekilde özel bir maddeyi de sözleşmeye ekletti.

Malheiro'nun Al Wasl’a transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor yönetimi, oyuncunun ayrılığına onay verdi ve transfer sürecinde herhangi bir pürüz kalmadığı ifade edildi.