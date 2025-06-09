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Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım

Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.

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Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

48 yaşındaki Zeyrek'in vefat haberi sonrası ailesi, sevenleri ve partililer yasa boğuldu.

Zeyrek'in geçirdiği kazayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken kızı Nehir Zeyrek'ten vefat haberi sonrası bir paylaşım daha geldi.

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Babasının acı kaybı sonrası kazanın "ihmal" olduğunu belirten Nehir, bu kez " Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım - Resim: 0

NE OLMUŞTU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı. 48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söylemişti..

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