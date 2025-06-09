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Ferdi Zeyrek'in vefat ettiğini duyan Manisalılar gözyaşlarını tutamadı

Ferdi Zeyrek'in vefat ettiğini duyan Manisalılar gözyaşlarını tutamadı

3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberi Manisalıları yasa boğdu.

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Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

48 yaşındaki Zeyrek'in vefat haberini duyan Manisalılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önüne koştu.

MANİSALILAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zeyrek'in vefat haberi sonrası üzüntüleri yüzüne yansıyan Manisalılar, gözyaşlarını tutamadı.

Ferdi Zeyrek'in vefat ettiğini duyan Manisalılar gözyaşlarını tutamadı - Resim: 0

Ferdi Zeyrek'in vefat ettiğini duyan Manisalılar gözyaşlarını tutamadı - Resim: 1

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