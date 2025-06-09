Özbekistan ile Slovakya arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi

Özbekistan ile Slovakya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiği bildirildi.

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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te temaslarını sürdüren Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

İki ülke ilişkilerindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Mirziyoyev, son yıllarda ilişkilerinin tüm alanlarda hızla gelişmekte olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mirziyoyev, bu ziyaretin çok yönlü Özbekistan-Slovakya ilişkilerinin tarihinde niteliksel olarak yeni bir dönem başlatacağını belirtti.

İki ülke dışişleri bakanlıkları düzeyinde yapıcı siyasi diyaloğun kurulmasından ve mayıs ayında iki ülke arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden taraflar, bu işbirliklerinin ticari-ekonomik ve yatırım alanlarında sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, çağdaş tehditler ve öngörülemeyen uluslararası durumlar göz önünde bulundurularak Avrupa kurumları da dahil iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki ortaklık çerçevesinde sistematik işbirliği ve koordinasyonun önemini vurgularken, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve bu çerçevede Özbekistan'dan tekstil, tarım, elektronik ve kimyasal ürünler ile polimerler, Slovakya'dan ise kauçuk, otomotiv parçaları, ilaç ve diğer sanayi ürünleri de dahil karşılıklı tedarik edilen ürün yelpazesinin genişletilmesinin önemine dikkati çekti.

Slovakya'nın önde gelen şirketleri ile Özbekistan'ın tarım ve tarım sanayi, otomotiv ve ilaç ürünlerinin üretimi, yeşil enerji ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve bilişim teknolojileri sektörüne yatırım yapılması konularında mutabık kalan taraflar, ayrıca eğitim alanında işbirliği ve iki ülke üniversiteleri arasında akademik değişim programlarının hayata geçirilmesi konusunda anlaştı.

İki ülke arasında farklı etkinlikleri içeren Kültür İşbirliği Programı'nı kabul etme konusunda anlaşan liderler, bir de iki ülke hükümetlerince taraflar arasında varılan anlaşmaların hayata geçilmesini denetleyecek eylem planının benimsenmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Fico, Özbekistan ile Slovakya arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak bildiriye imza attı.

İki ülke arasında ayrıca tarım, enerji piyasalarının düzenlenmesi, diplomatik personel eğitimi, standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında işbirliği anlaşmaları ile iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 yıllarına ilişkin işbirliği programı imza altına alındı.