Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek paylaşımı: En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik

CHP lideri Özgür Özel, hayatı kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajında bulundu. Özel, "En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik." dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, hayatı kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajında bulundu. Özel şu ifadeleri kullandı:

''Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.''