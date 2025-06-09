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Cumhurbaşkanlığı'ndan Habertürk'e transfer

Cumhurbaşkanlığı'ndan Habertürk'e transfer

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Başkanı İdris Kardaş, Habertürk-Show TV kanallarının yeni sahibi Can Medya Grubu’na transfer oldu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş'ın Can Medya Grubu'na katıldığını duyuran Can Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ, Kardaş'ın yazarlık ve dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapacağını bildirdi.

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın İdris Kardaş’ın Can Medya Grubumuz bünyesinde yazarlık ve ayrıca dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapmak üzere Grubumuza katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Kardaş’a Can Medya Grubu’na hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Habertürk'e transfer - Resim: 0

İdris Kardaş kimdir?

Aslen Diyarbakırlı olan Kardaş, üniversite eğitimini, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gördü. 

2011 yılında aynı üniversitede çalışmaya başladı; beş yıl koordinatör olarak görev yaptı.

2016'da Bilgi Üniversitesi’nden ayrıldı. Bu dönemde siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle işine son verildiğini belirtti.

2017 yılında İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM)'de akademisyen ve koordinatör olarak göreve başladı.

Kardaş, Aktüel ve A Haber gibi medya kuruluşlarında köşe yazarlığı yaptı; ayrıca çeşitli televizyon programlarına sık sık konuk olarak katıldı.

5 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yeni kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nde koordinatör olarak atandı.

Atama sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz” dedi.

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