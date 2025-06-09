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Kurban Bayramı'nın üçüncü günündeki 722 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın üçüncü günündeki 722 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde meydana gelen 722 trafik kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın 3. günü 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1227 vatandaşımız ise yaralandı. 6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı." ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Yerlikaya, "bayram sevinçlerine hüzün karışmasın" temennisinde bulundu.

Yolların, insanları ayırmak için değil, kavuşturmak için olduğuna işaret eden Yerlikaya, arife, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde toplam 2 bin 960 trafik kazası meydana geldiğini, 32 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 4 bin 817 vatandaşın ise yaralandığını hatırlattı.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 4 gününde trafik ekiplerimizce, 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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