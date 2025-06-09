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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in 'Madleen' gemisine müdahalesine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in 'Madleen' gemisine müdahalesine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. 'Madleen' gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken, uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

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