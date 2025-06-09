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Milletvekilinin evine tüple hazırlanmış düzenekle saldırı yapıldı

Milletvekilinin evine tüple hazırlanmış düzenekle saldırı yapıldı

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekili Stratos Simopoulos'un Selanik'teki evinin girişinde patlama meydana geldi.

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Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişiler kamp tüpünden hazırlanmış patlayıcı düzeneği Simopoulos'un yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi.

Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina girişinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Simopoulos, ERT televizyonuna yaptığı açıklamada, güçlü patlama sesi duyduğunu, başta bunun gaz tankı arızası olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra Terörle Mücadele ekiplerinin patlamanın gaz tüplerinden kaynaklandığını bildirdiğini aktardı.

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