İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı ortaya çıktı

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi’nde bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı. İsrail baskınından önce konuşan Ordu, hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirtmiş, “Devletim sahip çıkmalı” diyerek Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu. İşte Şuayb Ordu’nun yaptığı son açıklamanın detayları…

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Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi’nde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı.

İsrail müdahalesinden kısa süre önce konuşan Şuayb Ordu, hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirtmiş, kamuoyuna ve Türk devletine çağrıda bulunmuştu.

"Suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gemideki aktivistlerin İsrail müdahalesine karşı her türlü tedbiri aldığını belirten Ordu, provokasyonlara ve propagandaya zemin bırakmamak için dikkatli davrandıklarını söyledi:

"Zodyaklar yaklaşırsa gemide suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Mutfakta kullandığımız bıçakları bile kutuya koyup denize atacağız. Şu an gemide ne sopa, ne kesici-delici bir alet var. Makasları bile topladık. Eğer biri gemiye bir şey yerleştirirse bu açık bir iftira olur."

"Gemideki en riskli kişi benim"

Ordu, gözaltıdan saatler önce verdiği demeçte özellikle hedef alınabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Belki de şu an gemideki en riskli kişi benim. Rima Hassan’ın arkasında Avrupa Parlamentosu var. Ama ben ne tanınıyorum ne de biliniyorum. Arada kaynama ihtimalim var. Öfkeyi üzerimden çıkartabilirler."

"Dini görüşümden dolayı 'terörist' damgası vurmaya çalışabilirler"

"Daha önceki süreçlerde Türk vatandaşları orantısız şekilde kötü muamele gördü. Dini görüşümden dolayı 'terörist' damgası vurmaya çalışabilirler. Bu etiketle tüm misyonu itibarsızlaştırmak istiyorlar."

"Devletimin sahip çıkmasına ihtiyacım var"

Ordu, Avrupa ve Filistin’de avukatlarının hazır beklediğini belirtti:

"Ama eğer süreç uzarsa, özellikle Türkiye’nin kamuoyunda ve diplomatik kanallarda ses çıkarması çok önemli olacak. Türk vatandaşı olduğum için devletimin sahip çıkmasına ihtiyacım var."

"Türk olduğum için beni günah keçisi seçecekler"

Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu 'Çok önemli!' başlığıyla paylaştığı videoda Ordu, "İsrail anladığım kadarıyla bir günah keçisi belirlemek istiyor. Türk olduğum için beni günah keçisi seçecekler!" dedi.

Sözlerine devam eden Türk aktivist, ""Beni katlederlerse herkes bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım, kafama silah dayasalar hiçbir şekilde karşılık vermem. Gemideki hiçbir arkadaşımın canını tehlikeye atacak hiçbir davranış yapmam. Eğer cesaretleri varsa gemideki baskın sürecini çekip dünyayla paylaşsınlar." ifadelerini kullandı.