Diyarbakır’daki yangın faciasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 Haziran'da çıkan yangında anne ve üç çocuğunun yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Abone ol
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.