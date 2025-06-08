BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  GÜNCEL

Aslı Baykal'dan olay paylaşım: Yeni Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar

Aslı Baykal'dan olay paylaşım: Yeni Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımında CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Abone ol

CHP'nin eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda CHP yönetimini hedef aldı. Baykal, “Batan gemiyi fareler terk edermiş. Kaptan korkak ise o da.” ifadeleriyle başlayan paylaşımında, CHP'de içinde yaşanan olaylara dikkat çekti.

Baykal, "Kalanlara kolay gelsin, yeni bir Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar. Koca kitle yolda bırakıldı." sözleriyle, CHP'nin son dönemde izlediği siyasi çizgiye ve muhalefet stratejisine sert eleştiriler yöneltti. 

İşte Aslı Baykal'ın o paylaşımı:

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'daki yangında bina sakinleri dehşet anlarını anlattı
Diyarbakır'daki yangında bina sakinleri dehşet anlarını anlattı
15 gündür kayıp olan otizmli Onurcan’dan acı haber
15 gündür kayıp olan otizmli Onurcan’dan acı haber
Taksi bir anda alev aldı! Sürücü yaralandı
Taksi bir anda alev aldı! Sürücü yaralandı
Kocaeli'deki boya fabrikasında korkutan yangın
Kocaeli'deki boya fabrikasında korkutan yangın
Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Spalletti, İtalya Milli Takımı'ndan kovuldu
Spalletti, İtalya Milli Takımı'ndan kovuldu
Mardin'de silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü
Mardin'de silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü
Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti
İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti
İnan Kıraç'ın vasilerinden Emine Alangoya'ya büyük suçlama! Mahkemeye başvuru yapıldı
İnan Kıraç'ın vasilerinden Emine Alangoya'ya büyük suçlama! Mahkemeye başvuru yapıldı
Trump, Los Angeles'taki gösterilere müdahale için Ulusal Muhafızları görevlendirdi
Trump, Los Angeles'taki gösterilere müdahale için Ulusal Muhafızları görevlendirdi