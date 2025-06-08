Aslı Baykal'dan olay paylaşım: Yeni Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımında CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

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CHP'nin eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda CHP yönetimini hedef aldı. Baykal, “Batan gemiyi fareler terk edermiş. Kaptan korkak ise o da.” ifadeleriyle başlayan paylaşımında, CHP'de içinde yaşanan olaylara dikkat çekti.

Baykal, "Kalanlara kolay gelsin, yeni bir Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar. Koca kitle yolda bırakıldı." sözleriyle, CHP'nin son dönemde izlediği siyasi çizgiye ve muhalefet stratejisine sert eleştiriler yöneltti.

İşte Aslı Baykal'ın o paylaşımı: