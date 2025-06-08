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İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti

İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde vatandaşlar, sahil, plaj ve parklarda vakit geçirdi.

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Bayramın üçüncü gününde havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahiller, plajlar, parklar ve millet bahçelerinde yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Büyükçekmece sahiline gelen bazı vatandaşlar denizde yüzüp, kıyıda güneşlenirken bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise sahil hattında yer alan kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Bayram tatilini kent merkezinden uzak yerlerde geçirmek isteyenler ise D-100 kara yolunun Silivri yönünde araç yoğunluğu oluşturdu. Bakırköy'deki Ataköy'ün sahil kesimleri de bayramın üçüncü gününde kentin en hareketli bölgeleri arasında yer aldı.

İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti - Resim: 0

Bazı vatandaşlar kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yaptı.

Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar ise sahildeki parklarda eğlendi. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntülerle bayramın neşesini yansıttı.

Kennedy Caddesi'nde sahilde vakit geçirmek isteyen araç sürücüleri, yol kenarında uzun park kuyrukları oluşturdu.

Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Sıcak havada bunalanlar denize girerken, bazı vatandaşlar ise sahil hattı boyunca yürüyüş yaptı.

İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti - Resim: 1

Sıcak havada vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti

Küçükçekmece Menekşe Plajı da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Denizin keyfini süren vatandaşlara eşlik eden cankurtaranlar da olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için bayram mesaisi yaptı.

Güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar da ağaç gölgelerinde piknik yaptı.

Denizin bir bölümünde suyun kirliliğine aldırış etmeyen bazı vatandaşların yüzmeye devam ettiği görüldü.

Plajda bir grup genç voleybol oynarken, çocuklar ise oyun alanlarında top oynayarak vakit geçirdi.

Beşiktaş ve Ortaköy sahil kesiminde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Ortaköy'de vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, Beşiktaş'tan vapura binen bazı vatandaşlar da Boğaz turuna katıldı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi.

Bazıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzaralı fotoğraf çektirirken, bazıları da ağaçlık alanlarda çimlerin üzerinde dinlenmeyi tercih etti.

Bostancı sahili de çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti - Resim: 2

Aileler yakınlarıyla piknik yaparken, tatilinin tadını çıkarmak için sahile gelen bazı çocuklar ise top oynadı, bazıları da salıncakta sallandı.

Caddebostan sahilindeki halk plajında bayramın üçüncü gününde de denize giren vatandaşlar serinlemeye çalıştı.

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