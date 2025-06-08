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Trump, Los Angeles'taki gösterilere müdahale için Ulusal Muhafızları görevlendirdi

Trump, Los Angeles'taki gösterilere müdahale için Ulusal Muhafızları görevlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ikinci gününde, Los Angeles'a Ulusal Muhafızların gönderilmesi talimatını verdi.

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Karar, kentin ağırlıklı olarak Latin kökenli nüfusun yaşadığı Paramount bölgesinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi.

Polis gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar, ICE birliklerinin yasa dışı göçmenleri gözaltına almak için baskınlar düzenlemesinin ardından başladı.

Trump, Ulusal Muhafız birimlerinin "geçici olarak" göçmenlik görevlilerini koruyacağını belirten emrinde, "Eğer protestolar veya şiddet eylemleri, yasaların uygulanmasını doğrudan engelliyorsa, bu durum ABD hükümetinin otoritesine karşı isyan anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Trump, "iyi iş çıkardıkları" gerekçesiyle Ulusal Muhafızlar'a teşekkür etti; ancak bir federal yetkili, muhafızların henüz Los Angeles'ta bulunmadığını ve 24 saat içinde varacaklarını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass şehir sınırları içinde Ulusal Muhafızların konuşlandırılmadığını söyledi.

ICE baskınlarını ve protestolarda görülen şiddet olaylarını eleştiren Bass, Cumartesi gecesi görev yapan Los Angeles polisi ve yerel kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Ancak Ulusal Muhafızların Los Angeles şehrinin başka bölgelerinde bulunup bulunmadığı hâlâ netlik kazanmış değil.

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