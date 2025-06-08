İnan Kıraç'ın vasilerinden Emine Alangoya'ya büyük suçlama! Mahkemeye başvuru yapıldı

88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın vasileri, Kıraç'ın eşi Emine Alangoya hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Vasiler, Alangoya'nın "çete kurarak", Kıraç'ın mal varlığını ve sağlığını hedef aldığını öne sürdü. Vasiler Emine Alangoya ile ilgili iddialarını mahkemeye taşıdı.

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İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya tarafından kaçırılmasının ardından sular durulmuyor.

Koç Ailesi’nin önde gelen isimlerinden ve Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından İnan Kıraç hakkında yeni ve çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 88 yaşındaki Kıraç’ın sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından vasileri, İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, eşi Emine Alangoya hakkında çok ağır iddialarda bulundu.

İnan Kıraç’a daha önce Adli Tıp Kurumu tarafından demans teşhisi konulmuş, karar verme yetisinin azaldığına hükmedilerek kısıtlı hale getirilmişti. Bu süreçte Atakan Yılmaz ve Mert Öztekîn vasi olarak atanmıştı.

Vasiler, mahkemeye sundukları dilekçede, Emine Alangoya’nın yönlendirmesiyle kurulan bir yapının, Kıraç’ı hem fiziksel hem de maddi anlamda istismar ettiğini öne sürdü. Mahkeme, bu ciddi iddialar sonrasında, suç duyurusunda bulunma ve dava açma yetkisi verdi.

Mahkeme dosyasındaki iddialar neler?

Dilekçede Emine Alangoya'nın çete kurarak bu süreci yürüttüğü iddia edilerek şunlar ileri sürüldü:

İnan Kıraç, Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırıldı.

Tedavisine engel olundu, sağlık durumu bilinçli şekilde kötüleştirildi.

Kıraç, farklı şehirlere götürülerek tedavi süreci aksatıldı.

Banka hesaplarından olağandışı para transferleri yapıldı.

Bir doktorun, Kıraç’ın prostat kanseriyle ilgili özel sağlık bilgilerini holding yöneticilerine yasa dışı biçimde ilettiği ileri sürüldü.

Odatv'nin haberine göre Emine Alangoya'ya ilişkin dilekçede, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, resmi belgede sahtecilik, kişisel sağlık verilerini hukuka aykırı şekilde paylaşmak, yardım veya bildirim yükümlülüğünü ihmal etmek" suçlamaları yer aldı.

Mahkemeden vasiler lehine karar

Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 462. maddesi kapsamında vasilere; ceza soruşturması başlatma, tazminat ve alacak davası açma, sebepsiz zenginleşme ve vekaletin kötüye kullanımı gibi nedenlerle dava açma yetkisi verdi.

Bu karar doğrultusunda vasiler, Emine Alangoya ve dilekçede adı geçen diğer kişiler hakkında yasal adımlar atabilecek.

10 gün içerisinde itiraz edebilecekler

5 Haziran 2025 tarihli mahkeme kararına göre, karara karşı çıkmak isteyen taraflar 10 gün içinde İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulunabilecek.

İnan Kıraç ve eşi Emine Alangoya’nın yanı sıra, kızı İpek Kıraç ile yaşanan aile içi uyuşmazlıklar da uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyor. Son gelişme, hem aile içindeki gerilimleri hem de Kıraç’ın sağlık ve malvarlığı yönetimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ne olmuştu?

İnan Kıraç, Koç Holding'in kurucusu ve patronu Vehbi Koç'un kızlarından Suna Kıraç ile uzun yıllar evli kaldı.

Suna Kıraç, Koç Holding'i kontrol eden hisselerini tek başına kızı İpek Kıraç'a miras bıraktı.

Eşinin ölümünden 3 yıl sonra İnan Kıraç, kendi kızına karşı miras davası açtı.

Kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddeden İnan Kıraç, kendi ölümü halinde ona miras kalmaması için bütün mal varlığını da yeni bir vakfın üzerine geçirdi.

2024'ün son ayında ise İnan Kıraç ve Emine Alangoya evlendi.

İkili, gözlerden uzak bir şekilde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün makam odasında evliliğe imza atmıştı.

Evlilik haberinin ardından, İpek Kıraç dava açtı. İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı, imza atmaması gerektiği, vasi atanması ve yapılan evliliğin geçersiz olması talep ediliyordu.

İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'nin İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemesiyle başlayan süreç ile olaylar başka bir evreye geçti.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonunda İnan Kıraç'a "demans" teşhisi konuldu. Ardından kendisine vasi atanmasına karar verdi.

Eşi Emine Alangoya'nın Koç Hastanesi'nden İnan Kıraç'ı muayene etmek için gelen hemşireleri eve almadı.

İnan Kıraç'ın vasilerinin talebi üzerine İstanbul Anadolu 2.Aile Mahkemesi Emine Alangoya'ya 1 ay süre ile İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmama kararı verdi.

Tam da bu günlerde tedavi için Koç Hastanesi'ne götürülen İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırılma iddiaları gündeme geldi.

Sonrasında ise şoförü ve bir çalışanı tarafından İstanbul dışına çıkarılan İnan Kıraç'ın olayların büyümesi üzerine Vaniköy'deki evine bırakıldığı anlaşıldı.

İnan Kıraç tedavi amacıyla Koç Hastanesi'ne yatırıldı.