Teşkilat-ı Mahsusa mensubunun günlüğü atık kağıtların arasında çıktı

⁠İstanbul'dan ayrılıp Milli Mücadele'ye katıldı

Yapılan tercümenin ardından çok şaşırdığını ve heyecanlandığını ifade eden Köksal, şu bilgileri verdi: "Satın aldığım cep defteri şeklindeki belgenin bir askere ait günlük olduğunu öğrendim. Günlüğün sahibi Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Topçu Yüzbaşı Habib isimli bir asker. Yüzbaşı Habib'in cephede Osmanlıca olarak kaleme aldığı günlükte, bu askerin Teşkilat-ı Mahsusa mensubu olduğunu 16 Mayıs 1921 tarihinde günlüğüne yazdığı şu nottan anlıyoruz; 'Harbiye Nezareti, Erkan-ı Harbiye-i Umumiyesinden Teşkilat-ı Mahsusa Komitesi Reisi Ekrem Beyden bu gece hareket edeceğimi tebellüğ ettim'. Yüzbaşı, günlüğüne 18 Mayıs 1921'de yazdığı notta ise 'Dersaadetten (İstanbul) firaren mücahede milliyeye iştirak etmek için anavatana koştum.' ifadelerini kullanıyor."