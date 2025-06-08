Teşkilat-ı Mahsusa mensubunun günlüğü atık kağıtların arasında çıktı
Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü, atık kağıtların arasında Koleksiyoner Fuat Köksal tarafından bulundu.
Cephede yaşananların kaleme alındığı günlükte, Yüzbaşı Habib'in, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, çatışmaların seyri, cephe krokileri, analiz ve gözlemler ile eşine yazdığı şiirler de yer alıyor.
Koleksiyoner Fuat Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, efemara koleksiyoneri olarak tarihi belgelerle ilgilendiğini belirterek, bu kapsamda atık kağıtların geri dönüşüme gönderildiği mekan ve işletmeleri sık sık ziyaret ettiğini söyledi.
Bu ziyaretlerin birinde içerisinde üniformalı bir asker fotoğrafının da yer aldığı Osmanlıca el yazılı belgelerin dikkatini çektiğini dile getiren Köksal, bu belgeleri satın aldığını ve tercüme ettirdiğini belirtti.
İstanbul'dan ayrılıp Milli Mücadele'ye katıldı
Yapılan tercümenin ardından çok şaşırdığını ve heyecanlandığını ifade eden Köksal, şu bilgileri verdi: "Satın aldığım cep defteri şeklindeki belgenin bir askere ait günlük olduğunu öğrendim. Günlüğün sahibi Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Topçu Yüzbaşı Habib isimli bir asker. Yüzbaşı Habib'in cephede Osmanlıca olarak kaleme aldığı günlükte, bu askerin Teşkilat-ı Mahsusa mensubu olduğunu 16 Mayıs 1921 tarihinde günlüğüne yazdığı şu nottan anlıyoruz; 'Harbiye Nezareti, Erkan-ı Harbiye-i Umumiyesinden Teşkilat-ı Mahsusa Komitesi Reisi Ekrem Beyden bu gece hareket edeceğimi tebellüğ ettim'. Yüzbaşı, günlüğüne 18 Mayıs 1921'de yazdığı notta ise 'Dersaadetten (İstanbul) firaren mücahede milliyeye iştirak etmek için anavatana koştum.' ifadelerini kullanıyor."