Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu ve ateşkes çabalarını, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ise Ukrayna-Rusya savaşı ile Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları ile Gazze’deki son durumu ve ateşkes çabalarını, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ise Ukrayna’daki savaş ve yaklaşan NATO Zirvesi’ni değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler ve ateşkesin sağlanmasına yönelik bölgesel çabalar ele alındı.

Fidan, ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili barış çabaları ile 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirildi.