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Mardin'de silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin'de silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Kabala Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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