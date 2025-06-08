29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

Aile çevresinden edinilen bilgilere göre Nihal Candan, hastaneye yatırıldığı günden bu yana iki kez kalp durması yaşadı. Her iki durumda da sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak genç kadının tedaviye yanaşmaması, ailesini ve sevenlerini büyük bir endişeye sürüklüyor.