29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı
Hızla kilo kaybeden Nihal Candan 29 kiloya kadar düştü. Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan ve bir deri bir kemik kalan Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı. Bahar Candan ablasının hastanedeki görüntülerini peş peşe paylaşıp 'Ablamdan uzak durun' dedi.
Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu. Hızla kilo kaybeden genç fenomenin, 29 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.
Sağlık durumu nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Candan, tedaviye direnç gösterirken yaşadığı psikolojik çöküntü tabloyu daha da ağırlaştırdı. Ablasının sağlık durumu hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" ifadeleriyle dikkat çekti.
Aile çevresinden edinilen bilgilere göre Nihal Candan, hastaneye yatırıldığı günden bu yana iki kez kalp durması yaşadı. Her iki durumda da sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak genç kadının tedaviye yanaşmaması, ailesini ve sevenlerini büyük bir endişeye sürüklüyor.
Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastanedeki görüntülerini kardeşi sosyal medyada peş peşe paylaştı. Bahar Candan "ablamdan uzak durun" dedi. İşte Nihal Can'ın son hali...