Ferdi Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklama geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evindeki havuzun makine dairesindeki arızayı giderirken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Zeyrek’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık durumunun hastaneye getirildiği ana göre daha iyi olduğu ancak sürecin dinamik olduğu belirtilerek, resmi makamlar dışındaki söylentilere itibar edilmemesi istendi.

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Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için henüz erken. Ancak, hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir" denildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz gün evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA

Hastanede tedavisi devam eden Zeyrek için çok sayıda siyasetçi geçmiş olsun mesajı paylaşırken; Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Zeyrek'in resmi hesabından yapılan açıklamada, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'nun verdiği bilgiler yer aldı. "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 saat esasla çalışan bir ekip ile yoğun bakımda devam etmektedir" denilen açıklamada, "Başkanımızın durumu, alanında uzman hekimler tarafından da ayrıca takip ve istişare edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"HASTANEYE GELDİĞİ ANA GÖRE ÇOK DAHA İYİ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. İsmet Topçu bugün yapmış olduğu açıklamada; "Talihsiz kazanın üzerinden 36. saat geçti. Sayın Ferdi Zeyrek yoğun bakımda 34. saatini tamamlamıştır. Tedavisi, çok dinamik ve değişkenlik gösteren bir süreç halindedir. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için henüz erken. Ancak, hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir. Bu nedenle resmi makamlar dışında dolaşıma giren haber ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." şeklinde bilgi vermiştir.

Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında kamuoyuna duyuru. pic.twitter.com/AiMgVRfXWo — Ferdi Zeyrek (@ferdizeyrek_) June 8, 2025

"KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma da savcılık ve yetkililerce yürütülmektedir.

Başkanımızın sağlık durumu hakkında gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Hastanede bizleri yalnız bırakmayan ve ilk günden beri özveriyle Başkanımızın yanında olan başta Başhekim Sayın Prof.Dr. İsmet Topçu ve kıymetli doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerine, dualarını ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ferdi Zeyrek başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşacağına, canından çok sevdiği Manisa'ya için çalışmaya devam edeceğine dair derin inancımızı koruyoruz."