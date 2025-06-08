AK Parti'den 'Soyadımız Türkiye' paylaşımları devam ediyor

AK Parti, Kurban Bayramı’na özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslendirdiği “Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye” temalı paylaşımlarının ardından sosyal medyada “Adımız Birlik”, “Adımız Vefa”, “Adımız Aile” ve “Adımız Sevgi” gibi yeni mesajlarla kampanyayı sürdürüyor.

Abone ol

AK Parti, son günlerde sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı’na özel hazırlanan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesiyle "Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye'dir" ifadeleri yer almıştı. Türkiye'nin tarihî ve kültürel değerlerine olan bağlılığı ile vatan sevgisinin vurgulandığı paylaşım sonrası, aynı temaya uygun farklı paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor.

Paylaşımlar devam ediyor

“Soyadımız Türkiye” temalı paylaşımlarda “Adımız Kardeşlik”, “Adımız Vefa”, “Adımız Birlik” gibi ifadeler yer alırken, AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan yeni paylaşımlarda ise "Adımız birlik, soyadımız Türkiye", "Adımız aile, soyadımız Türkiye", "Adımız sevgi, soyadımız Türkiye" ve "Adımız huzur, soyadımız Türkiye" mesajları yer aldı.