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Gazze'de savaşmayı reddeden İsrail askerine hapis cezası

Gazze'de savaşmayı reddeden İsrail askerine hapis cezası

İsrail'de bir askeri mahkeme, Gazze Şeridi'ne İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarına katılmayı reddetmesi nedeniyle yüzbaşı rütbesindeki bir yedek askeri 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir askeri mahkeme, yedek asker olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 270 günlük görev süresini doldurmasına rağmen Gazze'deki savaşa karşı çıkması sebebiyle göreve gitmeyi reddeden Yüzbaşı Ron Weiner'e 25 gün hapis cezası verdi.

Gazze'de savaşmayı reddetmesi sebebiyle geçen hafta 20 günlük hapis verilen Weiner cezaevine gönderildi.

Yargı sürecindeki "teknik bir aksaklıktan dolayı" Weiner, 24 saatten kısa bir sürede serbest bırakıldı ve davası yeniden görüldü.

Gazetenin haberinde, Weiner'in Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin, bedeli savaşı durdurmak olsa bile geri getirilmesini talep eden hareketin önde gelen aktivistlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini destekleyen İsrail askerlerinin oluşturduğu gruptan, Yedioth Ahronoth gazetesine yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki askeri baskısının esirlerin hayatını riske attığı yönünde korkunun yaşandığı kaydedildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatı pahasına "savaşa katılmayı reddetmenin mantıklı bir adım olduğu" ve söz konusu askerlerin bunu desteklediği ifade edildi.

İsrail'de mayıs ayının sonlarında 2 askere Gazze'deki saldırılara katılmayı reddettikleri için askeri mahkeme tarafından hapis cezası verilmişti.

Yedioth Ahronoth da dahil olmak üzere İbranice medya kuruluşlarına göre, İsrail ordusu mayıs ayı başlarında Gazze'de genişletilmiş bir imha savaşına hazırlık amacıyla on binlerce yedek askeri göreve çağırmaya başladı.

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