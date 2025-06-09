İspanya'yı penaltılarla deviren Portekiz, Uluslar Ligi'nde şampiyon!

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Portekiz Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden Portekiz şampiyonluğa ulaştı; İspanya'nın penaltısını Galatasaraylı Alvaro Morata kaçırdı.Abone ol
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanan maçın normal süresi 2-2 berabere bitti.
İspanya'nın gollerini 21'de Zubimendi ve 45'de Oyarzabal kaydetti. Portekiz'in golleri ise 26'da Nuno Mendes ve 61'de Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca, karşılaşma penaltılara gitti.
Portekiz penaltıları 5-3 kazandı ve şampiyon oldu.
İspanya'nın penaltısını Galatasaray forması giyen Alvaro Morata kaçırdı.