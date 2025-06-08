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Kayserispor'a Alman teknik direktör! Anlaşma sağlandı

Kayserispor'a Alman teknik direktör! Anlaşma sağlandı

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'u getirme kararı aldı.

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Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'i ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü belli oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardı. 

SON OLARAK SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adamın, kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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