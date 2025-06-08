Kayserispor'a Alman teknik direktör! Anlaşma sağlandı

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'u getirme kararı aldı.Abone ol
Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'i ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü belli oldu.
Sports Digitale'nin haberine göre; Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardı.
SON OLARAK SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI
Son olarak Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adamın, kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.