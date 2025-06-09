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Nihat Genç entübe edildi yazar Aydın Ünal ustasını anlattı

Nihat Genç entübe edildi yazar Aydın Ünal ustasını anlattı

Akciğer kanseri ile mücadele eden Nihat Genç entübe edildi. Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, üniversite yıllarında kendi üzerinde büyük emeği olduğunu söylediği Genç'i bugünkü yazısında anlattı.

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Veryansın Tv kurucusu yazar Nihat Genç, yoğun bakım servisine kaldırılarak entübe edildi.

AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, ODTÜ'de okurken tanıştığı, yazma tutkusunu ondan öğrendiğini söylediği Nihat Genç'i bugünkü yazısında paylaştı.

Kızılay’da bulunan Sakarya Çay Ocağı’nda Genç'in sohbetlerine katılan Ünal, "Hasır tabureler üzerinde saatlerce oturuyor, eve yürüyerek gitmek pahasına son paramızı çaya veriyor ya da hesabı bir abiye yüklüyor, uzun saatler boyunca geniş bir halka içinde doyumsuz sohbetlere şahit oluyoruz. Edebiyat, güncel siyaset, sıkılınca futbol, biraz magazin, çokça ciddi mesele, bolca kahkaha beraberinde, bugün bile irtibatımızın devam ettiği çok güzel insanlarla tanışıyor, kaynaşıyoruz." diye yazdı.

Uzun bir aradan sonra Ankara Seymenler'de yüz yüze görüştüğünü belirten Ünal , son olarak bir ay önce kendisiyle telefonda konuştuğunu aktararak yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Nihat Abi’yle ilgili şuna şahidim: Yüreği yangın yeriydi. Cümlelerinde hep memleket toprağının kokusu vardı. Sanmayın ki sadece ekranlarda böyleydi, gündelik hayatı da aynıydı. Solculuk, ulusalcılık, Kemalizm vs. kalıplarına sığmayacak kadar taşkındı. Fikirleri ne olursa olsun, tek başına, “fikir namusunu muhafaza” konusunda örnekti, abideydi. Memlekete, millete dair hissiyatımız, derdimiz, meselemiz hep birdi ama çözüm yollarında ayrışıyorduk. Biliyorum ki yazdığım birçok cümleye itirazı vardı ama “kardeşlik hukukunu” hep gözetti; bazı sözlerine itirazlarım vardı ama “usta-çırak” hukukunu hiç çiğnemedim.

Bu böyledir: İmana müteallik bir mesele yoksa -ki asla yoktu- bazı değerler, bazı irtibatlar, ilişkiler, yaşanmışlıklar her şeyin üzerindedir. Vefa, gündelik tartışmaların, fikir ayrılıklarının, siyasi çekişmelerin çok çok ötesindedir.

Nihat Abi entübe edilmiş. Dualarımız onunla. Allah Şafi ismiyle şifa versin. O dik duruşu, o sarsılmaz tavrı, o tavizsiz vatan ve millet sevgisi, fikirlerini beğenen ya da beğenmeyen herkese örnek olsun. Bu badireyi de atlatır inşallah."

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