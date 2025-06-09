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Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan doktorlar, "İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"KALBİNDE, AKCİĞERİNDE CİDDİ HASARLAR VAR"
Zeyrek'in hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Topçu, "Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var” dedi.

“BÖBREK FONKSİYONLARI DA ETKİLENDİĞİ İÇİN DİYALİZE ALDIK”
Topçu, sözlerine şöyle devam etti:

"İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize de aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz."

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