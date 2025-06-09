Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım gemisine saldıran İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine el koyup 12 aktivisti gözaltına alan İsrail'e tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" denildi.Abone ol
İsrail güçleri Madleen gemisindeki gönüllüleri kaçırdı. İsrail, Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.
Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götüren Madleen gemisine operasyon düzenleyen İsrail'e tepki Türkiye'den geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.
Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.
Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin, geminin karaya varmasının ardından vatandaşların bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, "'Madleen' adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisini paylaştı. Kaynaklar, vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi verildiğini kaydetti.
Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.