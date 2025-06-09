Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı! Skandal mesajlar: "Benim kızın..."
İstanbul'da bir polis memurunun şehit edildiği olayda kullanılan silahın yasa dışı olduğunun tespiti üzerine hazırlanan iddianamede, Survivor programıyla tanınan Turabi Çamkıran da yer aldı. Çamkıran'ın kız arkadaşı için ruhsatsız bir tabanca temin ettiği belirlendi. Çamkıran'ın silah satıcısı ile konuşmaları iddianameye girdi.
İstanbul Kağıthane'de bir polis memurunun şehit edildiği saldırıda kullanılan silahın yasa dışı yollardan temin edildiğinin tespiti üzerine hazırlanan iddianamede, Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da adı geçti.
25 Ağustos 2023'te Kağıthane'de gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
"Temin edici" olarak konumlandı
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği bilgisine yer verildi.
Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker'den alındığı belirtildi. Bu süreçte, Çamkıran'ın "temin edici", T.A.A.'nın ise "alıcı" olarak konumlandığı aktarıldı.