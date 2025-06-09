Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı! Skandal mesajlar: "Benim kızın..."

25 Ağustos 2023'te Kağıthane'de gerçekleştirilen bir operasyonda şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.