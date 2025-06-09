İtalyan basını Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdu

Al-Hilal'in 45 milyonluk euoluk teklifini reddeden Victor Osimhen için İtalyan basınından çok çarpıcı bir haber geçildi. Avrupa'da kalmak isteyen Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili tercihini yaptığı öne sürüldü.

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Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunun başrol oyuncusu Victor Osimhen'deki son dakika gelişmeleri taraftarları heyecanlandıran cinsten.

Al-Hilal'den üst üste aldığı astronomik tekliflerin tamamını reddeden Victor Osimhen, İtalyan basınına göre tercihini yaptı.

Al-Hilal'den üst üste aldığı astronomik tekliflerin tamamını reddeden Victor Osimhen, İtalyan basınına göre tercihini yaptı.

"Premier Lig'in devlerinden teklif gelmezse terciih Galatasaray olacak"

Haber detayında Osimhen'in, İngiltere Premier Lig'in önemli bir takımından teklif almaması halinde tercihinin Galatasaray olacağı aktarıldı.

Yine haberde Galatasaray'ın, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların yakında tekrar bir araya gelip Nijeryalı golcüye 16 milyon euroluk maaş teklifi sunulacağı belirtildi.

Süreci yakından takip eden Napoli'nin ise Osimhen'de indirime kesinlikle yanaşmadığı vurgulandı. (NTV Spor)