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Trump'ın kararı yürürlüğe girdi! 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı

Trump'ın kararı yürürlüğe girdi! 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösteriler devam ederken, Başkan Donald Trump'ın 12 ülkenin vatandaşının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı yürürlüğe girdi.

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Trump'ın ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Doğu'dan 12 ülkenin vatandaşlarını kapsayan ABD'ye seyahat yasağı, göçmenlik uygulamalarına ilişkin gerilimin arttığı bir dönemde uygulanmaya başlanacak.

Los Angeles'taki sınır protestolarının 3'üncü gününde, Trump'ın "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı uygulanmaya kondu.

Söz konusu kararın uygulanmasının, düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan ve gittikçe şiddetlenen gösterileri etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Trump'ın 5 Haziran'da söz konusu yasağı içeren bir kararnameye imza attığı bildirilmişti.

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Öte yandan ABD'de yasal olarak ikamet eden veya geçerli vizesi bulunan ve "ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden" bu 19 ülke vatandaşları, kararname kapsamı dışında tutulmuştu.

Trump, Beyaz Sarayın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini bildirmişti.

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