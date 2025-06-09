Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek
Portekiz Milli Takımı formasıyla Uluslar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belli oldu.
Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermişti. Geleceği merak konusu olan Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılmıştı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma transfer olabileceği konuşulan Cristiano Ronaldo bu iddiayı yalanlamıştı.
Öte yandan Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.
2023 yılında imza attığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo, başta FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki takımlar olmak üzere birçok takıma yakıştırılmıştı.