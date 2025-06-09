BIST 9.487
DOLAR 39,23
EURO 44,87
ALTIN 4.187,84

Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek

|
Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek

Portekiz Milli Takımı formasıyla Uluslar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belli oldu.

Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek - Resim: 1

Cristiano Ronaldo'nun 2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermişti. Geleceği merak konusu olan Portekizli yıldızın adı birçok takımla anılmıştı.

16
Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek - Resim: 2

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma transfer olabileceği konuşulan Cristiano Ronaldo bu iddiayı yalanlamıştı.

26
Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek - Resim: 3

Öte yandan Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

36
Cristiano Ronaldo bizzat kendisi açıkladı! Gelecek sezon bakın hangi takımda forma giyecek - Resim: 4

2023 yılında imza attığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo, başta FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki takımlar olmak üzere birçok takıma yakıştırılmıştı.

46