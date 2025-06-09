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UEFA açıkladı: Portekiz-İspanya maçında 1 taraftar öldü

UEFA açıkladı: Portekiz-İspanya maçında 1 taraftar öldü

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar yaşamını yitirdi.

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UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

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