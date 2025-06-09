Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü! "Kaya gibi arkalarındayız"

CHP lideri Özgür Özel, İsrail ordusunun 'Madleen' gemisini basıp 12 aktivisti alıkoymasıyla ilgili konuşurken dikkat çeken sözler sarf etti. Özel, "Bu konuda hükümet ve sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız" dedi.

Abone ol

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere hareket eden ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine saldırdı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide bulunan gönüllülerin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu bildirdi. İsrail ise aktivistlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yaptığı konuşmada bu konuya da değindi. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Gemide Özlem ve Şuayip kardeşlerimiz var. Ben Şuayip'i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem'in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum.

Dışişleri Bakanlığının iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır? Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu 'Merak etmeyin, biz ilgili makamlarla görüşüyoruz.' şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonu duymak istiyorum.

-Filistin'e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda hükümet, Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız. İsrail'e cesaret verip Filistin'i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız."

Sağlık çalışanlarının var gücüyle gece gündüz Zeyrek'i yaşatmak için mücadele ettiğini, onun başka bir hastaneye naklinin sorulduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinin kadrolarına her zaman emanet ettik. Bugün de öyle yapıyoruz. Sağlık Bakanı, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Türkiye'deki üniversite hastanelerinin başhekimleri, değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne varsa o katkıyı sağlamak istediklerini ifade ediyorlar. Bizler de onların önerilerini tıbben buraya iletiyoruz. Geniş WhatsApp gruplarında bütün tetkikler, tahliller tartışılıyor. Şu anda yapılabilecek her şeyin yapıldığı ve herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de hem Zeyrek hem de CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız."