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Uğurcan Çakır'ın bonservisi belli oldu

Uğurcan Çakır'ın bonservisi belli oldu

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Uğurcan Çakır için bordo mavili ekibin istediği bonservis bedeli belli oldu.

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Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor macerası yeni sezon öncesi sona erebilir. Altyapılar dahil 13 yıldır bordo-mavililerde kariyerini sürdüren milli eldivenin yurt dışına transferi söz konusu.

Uğurcan Çakır'a talip olan takımlar arasında en ciddi hamleleri yapan kulüp ise Monaco oldu.

Sabah'ın haberine göre Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 9 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Bordo-mavililer ise Monaco'nun teklifini yetersiz buldu.

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan 15 milyon Euro seviyelerinde bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde tecrübeli kaleci, Yusuf Yazıcı'nın ardından Trabzonspor tarihinin en pahalı transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 52 gol gördü. 29 yaşındaki eldiven, 18 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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