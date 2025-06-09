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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" diye yazan Memişoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.

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