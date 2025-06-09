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Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esir takasının ilk aşamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen doğrudan müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar uyarınca 25 yaş altı ilk Rus esir askerlerinin Ukrayna’dan iade edildiği belirtildi.

Bu esir askerlerin karşılığında yaklaşık aynı sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerlerin Kiev’e verildiği kaydedilen açıklamada, halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı - Resim: 0

Açıklamada, tüm Rus askerlerinin bakanlığın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya getirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, esir takasında yer alan asker sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Zelenskiy'den konuya ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da varılan anlaşmaya göre Rusya ile esir takasının yapıldığını belirtti.

Zelenskiy, esir takası sonucu Ukraynalı askerlerin evlerine geri getirildiğini aktararak, "Takas bugün başladı ve önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek." ifadesini kullandı.

Söz konusu esir takasının oldukça hassas ve zor bir şekilde yapıldığını, konu ile ilgili her gün görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Zelenskiy, "Şu anda geri getirdiğimiz kişiler arasında yaralılar ve ağır yaralılar ile 25 yaş altı kişiler de yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul müzakerelerinde varılan insani konulardaki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için her düzeyde çalışıyoruz."

2 Haziran’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

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