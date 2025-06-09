BIST 9.487
DOLAR 39,23
EURO 44,77
ALTIN 4.190,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Abone ol

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son gününde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle, Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor - Resim: 0

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun, gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı
Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı
Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı savaş esirleri takasının ilk aşaması yapıldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Habertürk'e transfer
Cumhurbaşkanlığı'ndan Habertürk'e transfer
Ali Koç: Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında
Ali Koç: Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında
Uğurcan Çakır'ın bonservisi belli oldu
Uğurcan Çakır'ın bonservisi belli oldu
İsrail'in yardım gemisinde kaçırdığı 12 aktivistle ilgili planı ortaya çıktı
İsrail'in yardım gemisinde kaçırdığı 12 aktivistle ilgili planı ortaya çıktı
UEFA açıkladı: Portekiz-İspanya maçında 1 taraftar öldü
UEFA açıkladı: Portekiz-İspanya maçında 1 taraftar öldü
Bursa'da 133 kişilik ekip kayıp Burak'ı arıyor
Bursa'da 133 kişilik ekip kayıp Burak'ı arıyor
Kosova'da hükümet krizi! Tam dört ay oldu
Kosova'da hükümet krizi! Tam dört ay oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti
Arjantin Devlet Başkanı Milei İspanya hükümeti için 'haydut çetesi' dedi
Arjantin Devlet Başkanı Milei İspanya hükümeti için 'haydut çetesi' dedi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü! "Kaya gibi arkalarındayız"
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü! "Kaya gibi arkalarındayız"