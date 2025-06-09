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Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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Bayram tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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