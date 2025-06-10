BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko skoru 3-0 yaptı finale yükselen ilk takım oldu

Fenerbahçe Beko skoru 3-0 yaptı finale yükselen ilk takım oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

Abone ol

Sarı-lacivertli takım, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Müsabakaya 14-0'lık seriyle etkili başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-2 önde kapattı. Boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli takım, Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 25-14 üstün bitirdi.

İkinci çeyrek düşük tempoda oynanırken hücumda Kenan Sipahi ile üst üste basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 30-35. Guduric, Hayes-Davis ve Hall ile sayılar kaydeden Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 30-41. Periyodun son bölümünde top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında arka arkaya Baldwin ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 11 sayılık avantajla 47-36 önde girdi.

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Smith'in üç sayılık basketleriyle başladı. Bu çeyreğin ilk 2 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 9-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 45-47. Hızlı hücumlarla etkili olan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 54-49 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, oyun ve skor üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 69-59 önde gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlasa da James Metecan Birsen'in üst üste attığı basketlerle 33. dakikada farkı 17'ye yükseltti: 61-78. Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (63-86) çıkaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı, 93-84 kazandı.

Son 11 sezonda 9. kez finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, önceki 8 finalin 6'sında şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, NBA ekiplerinden Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 9, Massinburg 4, Bouteille, Cavanaugh 3, Odiase 6, Smith 13, Şehmus Hazer 19, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 3, Furkan Haltalı 4

Fenerbahçe Beko: Guduric 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Zagars 5, Hayes-Davis 10, Birch 8, James Metecan Birsen 16, Baldwin 16, Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Hall 10, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic

1. periyot: 14-25

Devre: 36-47

3. periyot: 59-69

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi
Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi
Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı
Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır
Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
Trump'tan LA'deki göstericilere: Tüküreni vururuz!
Trump'tan LA'deki göstericilere: Tüküreni vururuz!
İsrail'in Kurban Bayramı'nın son gününde Gazze'ye saldırılarında 61 kişi öldü
İsrail'in Kurban Bayramı'nın son gününde Gazze'ye saldırılarında 61 kişi öldü
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Pedro Malheiro, takımdan ayrılıyor
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Pedro Malheiro, takımdan ayrılıyor
Napoli Havalimanı'ndaki radar arızası 45 uçuşun iptaline neden oldu
Napoli Havalimanı'ndaki radar arızası 45 uçuşun iptaline neden oldu
Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı
Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı
ABD'de iç savaş riski büyüyor! Trump'tan yeni açıklama geldi
ABD'de iç savaş riski büyüyor! Trump'tan yeni açıklama geldi
Gazze yardımı taşıyan "Madleen" gemisi Aşdod'a götürüldü
Gazze yardımı taşıyan "Madleen" gemisi Aşdod'a götürüldü
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için gözyaşları içinde helallik istedi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için gözyaşları içinde helallik istedi