Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında düzenlenen göçmen karşıtı protestoda 2 evin ateşe verildiği bildirildi.

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Belfast Telegraph'ın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı göçmen karşıtı protestocuların, Ballymena'daki evlerin kapılarını ve pencerelerini kırdığı, içeriye eşyalar attığı ve perdeleri ateşe verdiği görüldü.

Yangın çıkan evlere giren itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan kimse olup olmadığını kontrol etmek için solunum cihazlarıyla çalıştı.

İlk belirlemelere göre 2 evin ateşe verildiği ve alevlerin diğer mülklere de sıçradığı olayda, protestocular yolu barikatlarla kapattı. Sokaktaki küçük çaplı bir yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Protestocuların polisle karşı karşıya geldiği olayda, kalabalık içerisindeki maskeli bir adamın polis araçlarına bir nesne fırlattığı görüldü.

Polis: Herkesi sakin kalmaya ve sorumlu şekilde hareket etmeye çağırıyoruz

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) yaptığı açıklamada, Ballymena sokaklarında yaşanan olayların ardından sükunet çağrısı yaptı.

Başkomiser Sue Steen, "Herkesi sakin kalmaya ve sorumlu şekilde hareket etmeye çağırıyoruz. Şiddet ve kargaşa, insanları daha büyük risklere sokacaktır." ifadelerini kullandı.

Polisin önceliğinin toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Steen, "Herkesin bizimle işbirliği yaparak bu bölgeye hızla sakinlik getirmesini rica ediyorum." dedi.

Söz konusu olay, ülkenin kuzeydoğusundaki Antrim Kontluğu'nda 14 yaşındaki iki çocuğun, bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Coleraine Sulh Mahkemesi'nde yargılanmasından birkaç saat sonra meydana geldi.