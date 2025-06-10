Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılmak için, Avukat Mehmet Pehlivan'ın aracılığı ile Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek'in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz"

Ferdi Zeyrek'in cenaze programı

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Zeyrek 9 Haziran Pazartesi günü vefat etmişti.

Zeyrek için salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecek.

Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek'in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.