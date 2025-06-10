Kılıçdaroğlu ses kaydı sonrası konuştu: Operasyon haberi yapıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile yarıştığı kurultayda ilk turun ardından çekilmek istediğini söylediği ses kaydına ilişkin konuştu. Yarışa neden devam ettiğini Kılıçdaroğlu, "Resmi bir karar açıklanmadan, ‘Ekrem Edit’ adlı bir sosyal medya hesabından ‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi’ şeklinde bir operasyon haberi yapıldı. Bu paylaşım, şahsıma ve irademe karşı bir saygısızlıktı. " sözleriyle açıkladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özğür Özel'e yarıştığı 2023'teki kurultayda 2. tur öncesi İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediği ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

Kayıtta Kılıçdaroğlu 2. turda çekilmek isterken, İmamoğlu yöntemin nasıl olacağını anlatıyordu.



tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Gazeteci Sinan Burhan, konuyla ilgili CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu soruyu yöneltti:

“Sayın Genel Başkan, bugünlerde ses kaydınız medyada dolaşıyor. Bu ses kaydı ile ilgili çeşitli tartışmalar var, adaylıktan çekildiğiniz iddiası gündeme getirildi. Bu konuda görüşünüz nedir?”

"İrademe karşı bir saygısızlıktı"

Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildiği iddialarına şu ifadeler ile cevap verdi;

“Ben ikinci tur oylama öncesinde çekilme düşüncesindeydim. Bu durumu Divan Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşürken, henüz süreç tamamlanmadan ve resmi bir karar açıklanmadan, ‘Ekrem Edit’ adlı bir sosyal medya hesabından ‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi’ şeklinde bir operasyon haberi yapıldı. Bu paylaşım, şahsıma ve irademe karşı bir saygısızlıktı. Bunu asla kabul etmedim. Bu nedenle ikinci tura girdim oy kullandım ve irademe sahip çıktım.”