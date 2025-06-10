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ABD'li senatör Schumer'den Trump'a tepki: Tehlikeli provokasyon

ABD'li senatör Schumer'den Trump'a tepki: Tehlikeli provokasyon

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara karşı Ulusal Muhafızları görevlendiren Başkan Donald Trump'ı eleştirdi.

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Schumer, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump, 17 milyon Amerikalının sağlık sigortasını elinden almak ve (Elon) Musk ile olan savaşından dikkatleri başka yöne çekmek için çaresiz durumda." ifadesini kullandı.

Senatör Schumer ayrıca ABD silahlı birliklerinin halka karşı görevlendirmesini eleştirerek bunu "çirkin, gereksiz ve tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise Deniz Piyadelerinin "diktatör bir başkanın çılgın fantezisini gerçekleştirmek için kendi vatandaşlarına karşı Amerikan topraklarında konuşlandırılmaması gerektiğini" vurgulayarak "Bu Amerikan ruhuna aykırıdır." ifadesini kullandı.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

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