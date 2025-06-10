BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü günü yapılan denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde, dün kent genelinde iki aşamalı olarak "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1414 personelin katılımıyla yapılan sabit yol uygulamasına, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 63 fişek ile 782 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 175 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yerine işlem uygulanıp, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosiklet kontrol edildi. 1471 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, toplam 1 milyon 16 bin 969 lira trafik cezası kesildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Survivor'da ikinci finalist belli oldu
Foto Galeri Survivor'da ikinci finalist belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi
Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL’lik dava açtı 15 gün süre verdi
İsrail ordusundan Yemen'in batısındaki 3 limana saldırı tehdidi
İsrail ordusundan Yemen'in batısındaki 3 limana saldırı tehdidi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na başvuru! Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için izin istedi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cem Küçük'ten Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası 'Şüphe ediyorum' çıkışı! Özgür Özel'e çağrı
Cem Küçük'ten Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası 'Şüphe ediyorum' çıkışı! Özgür Özel'e çağrı
Kılıçdaroğlu ses kaydı sonrası konuştu: Operasyon haberi yapıldı
Kılıçdaroğlu ses kaydı sonrası konuştu: Operasyon haberi yapıldı
Fenerbahçe Beko skoru 3-0 yaptı finale yükselen ilk takım oldu
Fenerbahçe Beko skoru 3-0 yaptı finale yükselen ilk takım oldu
Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi
Kuzey İrlanda'da göçmen karşıtı protestoda 2 ev ateşe verildi
Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı
Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan Çekya'ya gol olup yağdı
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır
A Milli Futbol Takımı, Meksika karşılaşmasına hazır
Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
Trump ve Netanyahu telefonda görüştü