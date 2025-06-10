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Survivor'da ikinci finalist belli oldu

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Survivor'da ikinci finalist belli oldu

Survivor'da büyük finale günler kaldı. Yarışmanın ilk finalisti Batuhan Karacakaya olmuştu. Dün akşam Survivor'ın ikinci finalisti de belli oldu.

Survivor'da ikinci finalist belli oldu - Resim: 1

Survivor'da final için geri sayım başladı. İlk finalistin Batuhan Karacakaya olduğu Survivor'da 9 Haziran akşamı ikinci final koltuğu için mücadele edildi.

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Survivor'da ikinci finalist belli oldu - Resim: 2

Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

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Survivor'da ikinci finalist belli oldu - Resim: 3

Sembol düşürme, yüzme havuzu ve engellerle dolu parkurda ilk olarak Adem ile Sevgi, Volkan ve Ayşe eşleşti. Sevgi ve Ayşe ilk turun sonunda elenirken; Volkan ile Adem mücadeleyi sürdürdü.

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Survivor'da ikinci finalist belli oldu - Resim: 4

İşte ikinci finalist

Güç, denge ve hızın önemli olduğu ikinci turda Adem, Volkan'ı mağlup etti. Böylece Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de ikinci finalist Adem Kılıçcı oldu.

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