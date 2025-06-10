Survivor'da ikinci finalist belli oldu
Survivor'da büyük finale günler kaldı. Yarışmanın ilk finalisti Batuhan Karacakaya olmuştu. Dün akşam Survivor'ın ikinci finalisti de belli oldu.
Survivor'da final için geri sayım başladı. İlk finalistin Batuhan Karacakaya olduğu Survivor'da 9 Haziran akşamı ikinci final koltuğu için mücadele edildi.
Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi.
Sembol düşürme, yüzme havuzu ve engellerle dolu parkurda ilk olarak Adem ile Sevgi, Volkan ve Ayşe eşleşti. Sevgi ve Ayşe ilk turun sonunda elenirken; Volkan ile Adem mücadeleyi sürdürdü.
İşte ikinci finalist
Güç, denge ve hızın önemli olduğu ikinci turda Adem, Volkan'ı mağlup etti. Böylece Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de ikinci finalist Adem Kılıçcı oldu.